Погиб молодой человек, перевозивший скутер через железнодорожные пути

В Житомирской области под колесами поезда погиб юноша, который переходил через железнодорожные пути со скутером.

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел 21 августа на железнодорожной станции Попельня Попельнянского района, однако информация о трагедии Управление МЧС Украины в Житомирской области обнародовало лишь сегодня в общей сводке событий, произошедших за последние дни.

По словам работника пресс-службы Управления МЧС Сергея УЛАНОВА, 21 августа на железнодорожной станции Попельня около часа ночи двое молодых людей переходили через железнодорожные пути по оборудованном пешеходному переходу, один из них был со скутером. Ребята увидели, что по одному из путей приближается поезд, но решили пройти через железнодорожное полотно раньше, чем он.

Колесо скутера застряло между плитой и рельсом. Один из молодых людей успел отскочить, второй же продолжил "спасать" скутер, вследствие чего и попал под поезд. Полученные травмы оказались смертельными.