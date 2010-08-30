На фестивале в Полтавской области задушили музыканта

В Кобеляках Полтавской области 28 августа во время фестиваля “Вйо, Кобеляки” неизвестный убил музыканта и художника, участника фестиваля Сергея Звенигородского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

По его словам, тело 44-летнего С.Звенигородского обнаружил возле речки Ворскла один из посетителей фестиваля.

«Его тело находилось недалеко от лагеря гостей фестиваля, возле моста через Ворсклу. На теле имеются следы насильственной смерти. Предварительно - его задушили», - сказал Ю.СУЛАЕВ.

Он также отметил, что на место выезжал первый заместитель начальника областного управления милиции.

Как сообщалось, С.Звенигородский известен публике под псевдонимом Марио. Он играл на клавишных.

С.Звенигородский являлся ветераном войны в Афганистане.