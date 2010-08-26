Охотники Донбасса просят Азарова отменить запрет на охоту

Охотники Донбасса направили в адрес премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА открытое коллективное письмо от первичных организаций Донецкого областного общества охотников и рыболовов, в котором просят открыть охотничий сезон на пернатую дичь.

В письме, текстом которого располагает УНИАН, напоминается, что 4 августа Н.АЗАРОВ подписал распоряжение Кабинета министров № 1588-р о переносе сроков начала охотничьего сезона на пернатую дичь в связи с высокой пожарной опасностью на территории Украины.

Охотники обращают внимание премьер-министра на то, что в настоящее время погодные условия изменились на более благоприятные, в связи с чем просят приостановить действие распоряжения Кабмина о переносе сроков начала охотничьего сезона.

Охотники обязуются «участвовать на добровольных началах в патрулировании охотхозяйств, проводить разъяснительную работу среди населения, а так же участвовать в тушении пожаров».

Кроме того, они напоминают, что к началу сезона уже уплатили охотничьи взносы, купили отстрелочные карточки, а также оформили рабочие отпуска, поскольку выходной день на производстве не всегда совпадает с днями, в которые разрешено проведение охоты.

«Заверяем Вас, что ни разу на территории Донецкой области, да и всей страны пожары не возникали и не возникнут по вине охотников», - указывается в письме.

Комментируя данное письмо, председатель Донецкого областного общества охотников и рыболовов Юрий ЯСЕНКО отметил, что полностью поддерживает позицию коллективов охотников. «Из-за переноса времени начала охотничьего сезона подрывается финансирование нашей организации, поскольку не выкупаются отстрелочные карточки», - сказал он.

Ю.ЯСЕНКО также посетовал, что в связи с прогнозируемыми в октябре ранними холодами вероятен ранний перелет пернатой дичи. «Это значит, что поохотиться люди просто не успеют», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 августа, заместитель министра внутренних дел Украины, начальник милиции общественной безопасности Виктор РАТУШНЯК заявил, что решение об открытии сезона охоты на пернатую дичь будет приниматься с 5 по 15 сентября.

«Я думаю, с 5-го по 15-ое числа решение будет принято. Все будет зависеть от того, когда спадет жара», - сказал он, заметив, что до 5 сентября охота вряд ли будет открыта.