Сначала газ, потом ЖКХ, хлеб, молоко...

Этой осенью украинцев ожидает не только резкое увеличение тарифов на газ и тепло, но и подорожание хлеба и других продуктов питания. Госбюджет 2010 года рассчитан исходя из прогноза годовой инфляции чуть более чем 13. Однако правительству вряд ли удастся сдержать рост цен и инфляцию в заданных рамках: как считают эксперты, по итогам года ее уровень может достичь 15%.

По данным Госкомстата, с начала года в Украине зафиксирована инфляция на уровне 3,1%, а сравнительно с июлем 2009 года – 6,8%. Но даже после традиционного летнего снижения инфляционных показателей прогноз годовой инфляции оказался неутешительным. Причем наибольший «вклад» в этом направлении сделало само правительство, приняв решение относительно повышения цены на газ для населения. Подорожание газа с 1 августа на 50% и увеличение коммунальных тарифов, запланированное на октябрь, ускорит годовую инфляцию на 5%.

Как считают аналитики, инфляция в 2010 году превысит прогнозируемый правительством уровень. Хотя в июне и была зафиксирована дефляция, осенью ситуация кардинально изменится. По словам директора экономических программ Центра им. Разумкова Василия Юрчишина, в потребительской корзине украинцев большая доля тарифов ЖКХ, поэтому повышение цен на газ, тепло и воду непременно отразится на темпах инфляции. В свою очередь, эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь прогнозирует, что рост стоимости газа прямо прибавит к инфляции 2% и еще 2,5% добавятся из-за повышения тарифов на горячее водоснабжение и другие услуги.

Цены на природный газ для населения выросли в среднем на 50%. Соответственно, повышение стоимости тепла и горячей воды достигнет от 20% до 30% - в зависимости от региона. «Результат мы увидим в октябре, и особенно – в ноябре, когда в полной мере начнется отопительный сезон, - отмечает Юрчишин. - Учитывая подорожание газа, мы выходим на уровень инфляции прошлого и позапрошлого года».

Невиданная летняя жара 2010-го повлекла резкое сокращение урожая и роста цен на зерновые. Уже сейчас стоимость зерна на внутреннем рынке пошла вверх, провоцируя подорожание хлеба и других продуктов питания. Однако, по прогнозам Министерства аграрной политики, урожай в этом году будет составлять 42,1 млн. тонн зерновых, что полностью покрывает внутренние потребности Украины. При этом власть делает все, чтобы создать максимальное количество преград для экспорта – хотя мировые цены на зерно за два месяца возросли почти на 50%.

На фоне глобальной засухи европейские котировки на пшеницу поднялись до 211 евро за тонну (+8%). Это освежило воспоминания о глобальном продовольственном кризисе 2007-2008 лет, пишет газета Fіnancіal Tіmes. Казалось бы, для Украины, как аграрного государства, наступило звездное время. Но «Украина, которая раньше планировала экспортировать до 7-8 млн. тонн пшеницы, сейчас вообще намеревается закрыть свои границы для вывоза этого стратегического товара. Это хорошие новости для фермеров США, которые ожидают стремительного роста спроса свою пшеницу», - отмечает издание.

На внутреннем украинском рынке зерна дела не лучше. Подорожание зерна и снижение его качества приведет к росту цен на хлеб, говорят специалисты. «Если мука будет невысокого качества, придется использовать улучшающие добавки, увеличивать энергозатраты. Кроме того, будет сокращено производство продукции – а это тоже деньги», - объяснил генеральный директор ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко.

Досрочно, то есть в начале осени, судя по всему, начнет дорожать и молочная продукция. Ведь одновременно с ростом цен на зерно подорожают и корма для скота. Аналитики рынка отмечают, что предложение молока на сегодня очень низкое: производители ожидают повышения закупочных цен. Действительно, если сейчас молоко скупают у населения по 1,50-1,80 грн. за литр, то прогноз на зиму – до 3 грн./литр.

Увеличение цен на газ для населения приведет к росту инфляции. Последующее подорожание хлеба и молочной продукции также внесет свою лепту в увеличение уровня цен по итогам 2010 года. В то же время пока еще нет признаков того, что правительство готово учесть эти факторы и строить последующую политику, опираясь на реальные экономические показатели.

Сергей Антоненко