Потомки князя Святослава - «ЯрЪ-ТурЪ»: России еще не было, когда Киев стоял

Историческая реконструкция - движение в Украине довольно молодое. Свое распространение оно получило в кругу людей, увлекающихся историей, после так называемого «харьковской маевки» в середине 90-х годов. Сегодня реконструкторы, на первый взгляд, несерьезно, занимаются серьезнейшими вещами - на основе археологических и письменных источников, воссоздают культуру различных исторических эпох. Костюмы, доспехи, оружие, предметы быта – каждый элемент воссоздается до мельчайших подробностей. При этом на самой реконструкции все не останавливается. Идея затеи - применение воссозданных предметов в деле - на исторических фестивалях, турнирах, и просто – на дружеских сборах.

Подробнее об этом необычном хобби рассказал Александр Чесных (Святогор) – руководитель ассоциации реконструкции древнеславянского военного быта «ЯрЪ-ТурЪ».

ТО, ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ – ЭТО ПРАКТИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ Александр, какие эпохи исторической реконструкции наиболее популярны в Украине? В Украине клубы занимаются, как правило, IX—XI веками, популярны XIII-XIV века, XV, XVII века.

Большинство клубов занимаются XV веком, так как эта эпоха богата на находки. Также богаты на захоронения и находки IX—X века. В то же время, очень мало исторического материала о XII веке – этот период был подвержен разграблениям.

То, чем мы занимаемся – это практическая археология. Исторической научной реконструкцией занимаются в Украине до тысячи человек. Мы воссоздаем древности, которые находят археологи.

В нашем клубе каждый исследует определенное захоронение. Например, я занимаюсь раскопкой кургана Черная Могила (древнерусский курган конца X века в Чернигове. – Авт.)

Каким временным периодом занимается ваш клуб? «ЯрЪ-ТурЪ» занимается X веком. Название клуба «ЯрЪ-ТурЪ» - «яр» - это солнце, «тур» - дикий бык. По легенде нашего клуба, мы - осколки дружины князя Святослава – единственного сына князя Игоря и княгини Ольги. По возвращении из похода в Болгарию Святослав был убит печенегами в 972 году на днепровских порогах. После смерти Святослава осталось заставная дружина - около 30 человек. У каждого из членов клуба – древнеславянское имя, например, я взял себе имя Святогор - защитник. Есть еще Радимир, девушки – Злата, Леля… и др. Почти все реконструкторы называют своих новорожденных детей древнеславянскими именами.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОКРАСИТЬ РУБАШКУ В КРАСНЫЙ ЦВЕТ, НУЖНО ДВА САМОСВАЛА РАКУШЕК Как узнаете, о том, как выглядел меч или княжеская одежда в те времена, на основании каких источников? Известный российский археолог Александр Кирпичников в своих работах изложил основы, которых достаточно для воссоздания оружия, одежды, элементов быта Древней Руси - основная реконструкция идет по его работам. На основе современных археологических раскопок – также идет реконструкция, подготавливаем рисунки, отбираем наиболее достоверные из них.

Но большинство современных археологов утаивают информацию о находках, пока не защитят диссертации, докторские. Но о новых находках мы все равно узнаем. Помогают молодые археологи, которые занимаются реконструкцией. Когда они чистят свои находки - доспехи, шлемы, то фотографируют, и высылают по секрету.

Известно, что умельцы из вашего клуба воссоздали княжеский костюм IX-XI ст. Каким образом это удалось? На самом деле, реконструкция стоит очень дорого. Информация о воссоздаваемом предмете собирается по крупицам. Костюмы князя и княжны IX-XI ст. мы воссоздали по заказу «Парка Киевская Русь», с которым наш клуб сотрудничает в проведении историко-культурных фестивалей.

Старались все делать максимально приближенным к оригиналу. Например, можно воссоздать костюм с помощью современных инструментов, а можно – изготовить инструменты, которые были во времена Киевской Руси, и сшить костюм с помощью них. Так мы и сделали. Именно такая работа считается научной реконструкцией – мы воссоздаем весь процесс пошива. Костюмы IX-XI ст. – уникальная работа, которой нет аналогов. Увидеть их можно будет на фестивале «Былины Древнего Киева» в «Парке Киевская Русь» 28-29 августа. На этот фестиваль мы пригласили 400 богатырей-реконструкторов из Украины, Польши, России, Франции, Белоруссии. Будет битва «стенка на стенку», театрализованные представления.

Говоря о костюмах, как вы воссоздаете цвета одежды?

Используем только натуральные красители. Кору дуба, плоды… Например, штаны синего цвета могли позволить себе только князья – цвет был дорогостоящим, достигался с помощью краски «индиго». Но самым дорогим был все же красный цвет. Для того, чтобы покрасить рубашку в красный, нужно было два самосвала ракушек, в которых есть специальный пигмент. Либо корень морены, который следовало измельчить, в большом количестве. Черный цвет достигался с помощью ржавчины. Бузиной красили рубашки в фиолетовый цвет – еще не так давно, даже наши бабушки.

Где берете ткань и кожу?

Найти и купить запасы ткани, изготовленной по технологии столетней давности можно и сейчас. Конопляные, льняные ткани, домотканый шелк – все это еще есть в сундуках у сельских бабушек. Кожу берем либо на заводах, либо вчиняем сами. В основном - это свиная, лошадиная кожа. Недавно сделали нашим девчонкам ткацкий станок.

Какой была одежда во времена Киевской Руси? Одежда была изо льна и шерсти. Знатные люди отличались одеждой из шелка. Мода была византийской, костюмы перенимали оттуда. Об этом, например, можно узнать по изображениям на иконах.

Что считается наиболее сложным в историческом моделировании? Работа с металлом – это тяжело, но реально. Занимаясь научной реконструкцией, наши ребята научились очень многому – даже дуть стекло. Также делаем печки, пытаемся обжигать глину.

Почему Вы стали заниматься реконструкцией? Что привлекает в этом? Занимаюсь реконструкцией уже 10 лет. Что привлекает?.. В те времена было все по-честному, интересное было время. В клубе все ребята – патриоты нашей земли. Развитие движения начинается, когда появляется место, где можно проводить турниры, фестивали.

Сейчас у нас есть прекрасная площадка – место для проведения фестивалей реконструкторов – «Парк Киевская Русь», куда мы приглашаем клубы со всей Украины.

На фестивалях интересна сама атмосфера – забываешь обо всем, погружаешься в тот мир.

Интересно в импровизированном бою испытать одежду, мечи.

Кто сегодня занимается историческим моделированием? Какой обобщенный портрет участника фестивалей реконструкторов?

Средний возраст участников клубов реконструкторов – 28 лет. Это архитекторы, инженеры, юристы, врачи… Сферы деятельности у людей самые разные. Сейчас реконструкцией особо интересуется молодежь – первый, второй курс института. Но это дорогое увлечение. Например, пояс можно купить за 200 грн., а можно и за 2000 долларов. Комплект одежды, все же, стоит от тысячи долларов. У девушек дорого стоят украшения. Все приобретается не сразу. Бывает, копишь деньги, приобретаешь какой-то элемент, а новое открытие говорит о том, что выглядел он совсем иначе – и все начинается заново. Кто-то шьет одежду сам, кто-то заказывает у мастеров.

Ждете ли вы новых участников? Что нужно для того, чтобы стать членом клуба? Приобрести одежду времен Киевской Руси.

Это своего рода «членский билет»? Да.

Существуют ли какие-то правила в вашем клубе? Не носим часы, отключаем мобильные телефоны, и полностью погружаемся в тот мир.

Есть ли какая-то внутренняя структура самого клуба - должности, ранги? Князь, воевода, бояре, мужи, гридени, отроки, други. Отрок проходит испытание оружием, после чего получает право носить пояс. И так далее – до бояр.

БОРЩ НА РУСИ ГОТОВИЛИ БЕЗ ЗАЖАРКИ, ТОМАТНОЙ ПАСТЫ И КАРТОФЕЛЯ… Воссоздание быта эпохи Киевской Руси – обязательное условие ваших сборов? Мы устанавливаем шатры и палатки, привозим с собой столы, лавки. Все воссоздано нами по археологическим находкам – даже посуда. Девушки варят еду, которую готовили в те времена – то есть, никакой картошки, макарон, колбасы – современное мы не едим вообще. Готовится ячневая, пшеничная каши и мясо – жареное, вяленое, копченое. Например, борщ в те времена готовили без зажарки, томатной пасты и картофеля…

Но главное, конечно же, общение. Берем с собой детей. Для них шьются маленькие костюмы. Они самые восторженные зрители наших турниров.

Украинские клубы исторической реконструкции вовлечены в международные движения? На постсоветском пространстве реконструкция наиболее развита в Беларуси. Затем – в России. Куда-то поехать за границу, на фестиваль, для многих из нас - не дешевое удовольствие. Тем не менее, мы выезжаем. В Европе это движение очень развито. Куда бы мы не приезжали, нам оплачивают дорогу. Не так давно были в Польше. Вот немного поранили в последнем бою (улыбается, показывает перебинтованную руку. – Авт).

А потом как, извинялись?

На турнирах это обычное дело. Просто так получилось. Я даже не сразу узнал, что пальцы сломаны.

Видела ваши мечи. Таким мечом запросто убить можно… Существуют ли какие-то правила в бою? На самом деле, в бою все проходит по-настоящему. С той лишь разницей, что сражаемся мы ненаточенным оружием. Иначе – все бы разлетались на куски. Хотя, даже если тупым топором ударить – мало приятно. Не принято бить ниже колена и в пах. Если наносится сильный удар – ты падаешь, и уже вне боя. Женщины при этом по-настоящему за нас переживают, воду подносят.

Как еще развлекаетесь во время фестивалей? Кажется, как это может быть интересно взрослым людям? Но есть много богатырских забав – бревна побросать, городки… Это, кажется – ерунда, а если попробовать – не легко и очень интересно.

По вечерам у костра, наверняка поете...

Танцуем под инструмент типа волынки – это называется дуда. Есть еще рожки. Гусли. Все это тоже воссоздается мастерами. Ребята играют – все пляшут. Чаще танцы основаны на хороводах.

КОГДА КИЕВ СТОЯЛ, РОССИИ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

Что в планах вашей дружины?

Хотелось бы купить землю под Черниговом и поставить там маленькую заставу. Есть задумки построить лодки – на три, четыре пары весел, походить по реке.

Как, по-вашему, можно было бы использовать причастность к культуре Древней Руси для популяризации нашего государства на международном уровне? У нас, почему-то, говоря об истории Украины, об истоках, принято вспоминать казаков. Ведь у нас до казаков была Русь - огромное государство. Почему Украина – это только казаки?! Казаки были не так давно. На самом деле, Украина – это Русь! У всех почему-то ассоциация Русь – это Россия. России еще не было, когда Киев стоял. На истоки почему-то никто не обращает внимание.

Русь – это княжество. Это огромное государство. Нужно это ценить. Корни государственности Украины нужно искать именно в Древней Руси.

Беседовала Анна Горпинченко

Фото с сайта ЯрЪ-ТурЪ