В Украине будут дожди, грозы и даже заморозки

5 мая на территории Украины будет облачно с прояснениями. Ночью в восточной части, днем - на большей части территории страны – пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части и в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью будет 4-9° тепла, на Прикарпатье - местами заморозки 0-4°, днем - 11-16° тепла, в западных областях - 17-20°.

6-7 мая облачная погода, временами дождь, 6 мая в южной, а 7 мая в северной части - небольшой дождь. В южных областях и Крыму местами грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - 4-9° тепла, 6 мая (кроме западных областей) - 6-11°; днем - 10-15°, в южной части и на Закарпатье - до 17°.

8-9 мая небольшие и умеренные дожди, лишь 8 мая в Крыму, 9 мая в западных областях, а днем и в северных областях - без существенных осадков.

Температура ночью - 4-10° тепла, днем - постепенное повышение до 13-18°, на юге и Закарпатье - местами 20°.

В Киеве и области 5 мая облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью - 7-9° тепла, днем - 14-16°; по области ночью - 4-9° тепла, днем - 11-16°.

6-7 мая облачная погода. Временами дождь, 7 мая небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6 мая - 6-11°, 7 мая - 4-9° тепла; днем - 10-15°.

8-9 мая временами небольшой дождь, лишь днем 9 мая без существенных осадков. Температура ночью - 4-10°, днем постепенно повысится до 13-18°.