РФ готова начать переговоры с Украиной о пересмотре газовых контрактов?

Россия готова начать переговоры о пересмотре межправительственных контрактов с Украиной.

Об этом пишет сегодня газета «КоммерсантЪ-Украина» ссылаясь на источник в Минпромэнерго России.

Напомним, 25 августа, открывая заседание правительства, премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что Украина будет добиваться пересмотра газовых соглашений с Россией. По информации Ъ, в обмен на удешевление газа Украина готова увеличить закупку газа в России с 55 до 75 млрд. кубометров в год, а также пойти на уступки в вопросе создания СП с "Газпромом".

«В принципе, привязка цены к объему справедлива. Чем больше Украина купит, тем дешевле ей могут продать», – объяснили Ъ в Минпромэнерго РФ.

При этом аналитик ИК "Брокеркредитсервис" Максим ШЕИН напомнил о недавнем заявлении крупнейшего покупателя российского газа E.ON Ruhrgas об ожидании в ближайшие 3-5 лет избытка топлива на европейских рынках газа. В этой связи компания ведет переговоры с «Газпромом» о пересмотре условий долгосрочных контрактов и снижении объемов закупки газа. «Если Украина увеличит закупки, «Газпром» сможет хотя бы частично восстановить потери от снижения его потребления в Германии», – отметил М.ШЕИН.

Однако рост потребления газа на внутреннем рынке Украины в ближайшие годы не превысит 3-5%, говорит член комитета по ТЭК Верховной рады Александр ГУДЫМА: «Таким образом увеличить закупки газа мы сможем исключительно за счет его реэкспорта в страны Восточной и Центральной Европы. Это крайне невыгодно для России, которая вряд ли согласится создать конкуренцию на этих рынках со стороны Украины». По мнению А.ГУДЫМЫ, более вероятным сценарием станут уступки со стороны Украины в создании СП. «К примеру, Украина может согласиться на включение в СП некрупных российских месторождений в обмен на ГТС и площадь Паласа и таким образом добьется пересмотра формулы цены», – считает он.