Если Ющенко распустит парламент, парламент распустит Ющенко

Верховная Рада Украины может принять решение о досрочных выборах Президента Украины, если Виктор ЮЩЕНКО подпишет указ о роспуске парламента. Об этом в эфире 5-го канала заявил один из руководителей фракции "Партии регионов" Василий КИСЕЛЕВ.

Депутат убежден, что такое решение должно приниматься при наличии достаточных оснований, в том числе решения Конституционного суда.

По его словам, если будет незаконный указ Президента, то его никто не будет выполнять. “Если будет незаконный указ, думаете, его кто-то будет выполнять?", - спросил депутат.

В.КИСЕЛЕВ заявил, что после указа парламент продолжит свою работу, и может поддержать внесенное им постановление об одновременных досрочных выборах парламента и Президента. "Если Президенту можно принимать незаконные решения, почему нам нельзя", - заметил он.

Кроме того, В.КИСЕЛЕВ заявил, что есть более действенный механизм противодействия роспуску парламента, но при этом отказался уточнить, что имеет в виду.

В то же время, народный депутат от оппозиции Иосиф ВИНСКИЙ заметил, что для роспуска парламента никаких решений КС не нужно. Он убежден, что сегодня есть все достаточные основания для такого шага.

Также И.ВИНСКИЙ отметил, что после указа о роспуске парламента Верховная Рада не будет иметь права собираться на свои заседания, поскольку ее полномочия будут прекращены.

Как сообщили сегодня некоторые СМИ, Секретариат Президента завершил работу над проектом указа о роспуске Верховной Рады Украины пятого созыва и проект этого документа прошел все необходимые экспертизы.

В проекте указа отмечается, что Президент прекращает полномочия Верховной Рады Украины 5-го созыва в связи с не сформированием на протяжении месяца в ВР коалиции депутатских фракций в соответствии со ст. 83 Конституции Украины.

При этом отмечается, что существующая коалиция сформирована не легитимным способом, поскольку в ее состав, в соответствии с Основным законом, не могут входить депутаты на индивидуальной основе, коалиция формируется исключительно фракциями.

Согласно проекту указа, Президент назначает досрочные выборы на 27 мая 2007 года.

Как сообщал УНИАН, 28 марта после встречи В.ЮЩЕНКО с В.ЯНУКОВИЧЕМ глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА заявил, что если Президент как гарант Конституции примет решение о роспуске парламента, “руководитель президентского Секретариата немедленно подготовит соответствующий Указ».