Аутентичная карпатская кухня не использует продукты с химией

Первый фестиваль аутентичной карпатской кухни «Вкусный Спас» проходит в селе Спас Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль официально открыл председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Михаил ВЫШИВАНЮК.

«Село Спас с гордостью покажет на всю Украину нашу традиционную украинскую кухню, наш обычай. Спас может по праву считаться лучшим селом Прикарпатья», - сказал он

В свою очередь, председатель ассоциации «Чистая флора» Михаил СТОВПЮК добавил, что на «фестивале нет ничего китайского, а представлена лучшая органическая еда из всех уголков Прикарпатья». «Своими органическими продуктами Украина завоюет весь мир», - добавил он.

По словам организаторов, цель фестиваля – развитие и сохранение аутентичных продуктов питания как составляющей пропаганды и развития сельского туризма, органического земледелия и здорового образа питания.

На фестиваль приехали делегации из Швейцарии, Австрии, Польши, Германии, туристы из всей Украины и несколько тысяч жителей Прикарпатья.

На фестивале работает выставка-ярмарка органической продукции, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства, секторы зеленого туризма и производителей энергосберегающих технологий.

Организаторами фестиваля выступили ассоциация «Чистая флора», Федерация органического движения Украины FIBL (Опытный институт органического сельского хозяйства Швейцарии), Коломыйская райгосадминистрация, Коломыйский районный совет.

Справка УНИАН. В органическом сельхозпроизводстве не применяются химические удобрения. Этот вид производства направлен на сохранение природы и производство здоровых продуктов питания.

В Украине, по данным Федерации органического движения Украины, уже 121 хозяйство ведет сертифицированное органическое производство на территории свыше 270 тыс. га в соответствии с требованиями евростандартов, что гарантируется международными аккредитованными сертификационными организациями.

Среди основных продуктов органического производства – зерновые, бобовые, дикорастущие растения, ягоды, сухофрукты, мясо, мед и т.п.