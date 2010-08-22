Начался Всеукраинский праздник на призы памяти Ивана Поддубного

Всеукраинский праздник богатырской силы на призы памяти Ивана Поддубного начался 21 августа в селе Красеневка Чернобаевского района Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета, в турнире по греко-римской борьбе принимают участие спортсмены из многих областей Украины и России, в частности, из города Ейска, где похоронен И.Поддубный, а также из Литвы.

В программе праздника - фестиваль горниц территориальных общин района "Приглашает в гости чернобаевская семья", спортивно-театральное действо "Казацкие забавы", спортивно-развлекательная программа "Самый сильный человек праздника богатырской силы".