Начался Всеукраинский праздник на призы памяти Ивана Поддубного
01:11, 22 августа 2010Общество
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Сообщение из Черкасс
Всеукраинский праздник богатырской силы на призы памяти Ивана Поддубного начался 21 августа в селе Красеневка Чернобаевского района Черкасской области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского облсовета, в турнире по греко-римской борьбе принимают участие спортсмены из многих областей Украины и России, в частности, из города Ейска, где похоронен И.Поддубный, а также из Литвы.
В программе праздника - фестиваль горниц территориальных общин района "Приглашает в гости чернобаевская семья", спортивно-театральное действо "Казацкие забавы", спортивно-развлекательная программа "Самый сильный человек праздника богатырской силы".
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