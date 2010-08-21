В понедельник-вторник центр Киева перекроют (список улиц)

В Киеве 23 и 24 августа в связи с празднованием Дня Государственного флага Украины и 19-й годовщины Дня Независимости Украины к охране общественного порядка будет привлечено более 4 тысяч столичных милиционеров и военнослужащих Внутренних войск МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в городе Киеве, также будут дежурить две группы взрывотехнической службы и более 20 групп документирования.

Будут усилены наряды милиции на центральных станциях Киевского метрополитена.

24 августа будет ограничено движение автотранспорта: с 9.25 до 10.00 - на улице Владимирской и на бульваре Шевченко в районе памятников Грушевскому и Шевченко; с 8.00 до 11.00 – на Крещатике от Европейской площади до Бессарабской площади, на улицах Институтской и Михайловской; с 10.00 до 23.00 будет перекрыто движение на Крещатике от улицы Институтской до Бессарабской площади.

23 августа будет ограничено движение автотранспорта на улицах Банковая и Лютеранская с 10.15 до 10.30.