Корбан просит не отождествлять смерть Курочкина с ”Озеркой”

Председатель наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал» Геннадий КОРБАН подчеркивает отсутствие конфликта с погибшим вчера российским предпринимателем Максимом Курочкиным вокруг днепропетровского рынка «Озерка» и просит СМИ быть корректными в комментариях по этому поводу.

Об этом Г.КОРБАН заявил в комментарии УНИАН.

В частности, высказав искренние соболезнования близким М.КУРОЧКИНА, Г.КОРБАН подчеркнул: «Максим был сложным человеком и у нас были сложные отношения в определенный период времени. В то же время несколько месяцев назад стороны конфликта вокруг Днепропетровского рынка «Озерка» вступили в переговоры и достигли соглашения об урегулировании конфликта».

Г.КОРБАН напомнил, что стороны неоднократно путем совместных заявлений для прессысообщали о том, что данный конфликт исчерпан и взаимных претензий друг к другу они не имеют.

«Более того, Максим Борисович в своем интервьюинтернет-сайту «Обоз» еще раз подчеркнул отсутствие конфликтной ситуации вокруг «Озерки», - добавил Г.КОРБАН.

«Смерть человека всегда трагедия. Я прошу СМИ быть корректными и беспочвенно не связывать и не отождествлять события вокруг «Озерки» с трагической смертью Максима КУРОЧКИНА», - сказал Г.КОРБАН.