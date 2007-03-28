Киевлянам отвели месяц на... добровольную сдачу оружия

Правоохранительные органы столицы предлагают киевлянам с 1 по 30 апреля 2007 года добровольно сдать имеющееся у них огнестрельное оружие.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей УМВД города Киева.

Как отметили в ЦОС, столичная милиция проводит месячник добровольной сдачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых материалов и средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия (газовых пистолетов, револьверов), и их регистрации в установленном законодательством порядке.

Правоохранители отмечают, что добровольная сдача оружия освобождает от уголовной и административной ответственности.

По вопросам добровольной сдачи оружия и его регистрации жители Киева должны обращаться в органы внутренних дел по месту жительства.