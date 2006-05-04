На частной СТО сгорели БМВ, Хонда и Фольксваген

Сегодня около 02.50 в г. Кременчуг Полтавской области на частной станции техобслуживания автомобилей произошел пожар. Огнем уничтожено пять автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным пожарных, сгорели Хонда-Аккорд, Фольксваген-Джета, ВАЗ-2108, ЗАЗ-1103-Славута и БМВ.

Предварительная сумма убытков - не менее 40 тыс. грн.

По словам пожарных, им удалось спасти имущества еще на 100 тыс. грн. Причины возгорания устанавливают оперативники. “Вероятно, что это был преднамеренный поджог”, - отметили в службе “01”.