Погода на 29 марта - 2 апреля

29 марта на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза; днем 11-16° тепла, на побережье морей и в Крыму местами 7-10°. В Закарпатье без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 12-17° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 30-31 марта сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, 30 марта на востоке и юге страны местами до 4° мороза; днем 10-15° тепла, в Крыму и на побережье морей 7-12°. В Закарпатье без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 10-15° тепла; в горах ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

1-2 апреля - без осадков, температура ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 11-17° тепла. В Закарпатье без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В г. Киеве и области 29 марта ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 13-15° тепла; по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 11-16° тепла.

30-31 марта также переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 10-15° тепла.

1-2 апреля - без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.