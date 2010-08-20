Вандалы уничтожили мемориальную доску лидеру ОУН Ярославе Стецко

В Тернополе неизвестные уничтожили мемориальную доску Ярославе Стецко.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации Конгресса украинских националистов, в ночь с 17 на 18 августа охранник услышал сильный грохот, а когда вышел на улицу, то увидел сбитую со стены мемориальную доску. Сразу после этого он вызвал правоохранителей.

Председатель областной организации КУН Иван БИЛАХ считает акт вандализма специально спланированной провокацией пророссийских сил накануне Дня Независимости. «Что это не случайность, говорит и то, что в эту же ночь в городе была разрушена мемориальная доска полковнику УПА Омельяну Полевому. С приходом команды ЯНУКОВИЧА антиукраинские силы почувствовали свою безнаказанность и вседозволенность», – убежден И.БИЛАХ.

Он добавил, что представители КУН обратились в милицию с требованием расследовать акты вандализма. «Надеемся, что в ближайшее время правоохранители найдут злоумышленников», – сказал И.БИЛАХ.

Как сообщал УНИАН, 30 мая в Тернополе к 90-летию со дня рождения лидера ОУН, народного депутата трех созывов, председателя КУН Я.Стецко областная организация Конгресса украинских националистов совместно с городским советом и патриотическими организациями области открыла мемориальную доску выдающейся политической деятельнице. Памятная доска была открыта на фасаде дома, где расположен офис КУН, в центральной части города.

Справка УНИАН. Я.Стецко родилась 14 мая 1920 года в с. Романовка Тернопольской области. Умерла 12 марта 2003 года.

В 1943 году за деятельность в ОУН заключена в тюрьму немцами во Львове. В 1944-1991 годах находилась за границей, где вместе с мужем Ярославом Стецко вела подпольную деятельность, направленную на обретение Украиной независимости. Соорганизатор Красного Креста УПА, женской и юношеской сетей ОУН. С 1968 г. – руководитель сектора внешней политики Провода ОУН. Была членом ЦК антибольшевистского блока народов (АБН), президентом АБН, главным редактором ABN-Correspondence (с 1948), ежеквартального издания «Ukrainian Review» и разных изданий АБН, организатором конференций АБН и участником международных антикоммунистических конгрессов, соорганизатором Европейского Совета Свободы.

По получению Украиной независимости вернулась на родину.

Возглавляла Конгресс украинских националистов до 1992 года.

До 2001 года – глава провода ОУН(б).