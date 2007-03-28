В Запорожской области зверски убили школьницу

В Запорожской области совершено зверское убийство школьницы.

Как рассказали УНИАН в руководстве Запорожской облпрокуратуры, тело 16-летней школьницы из села Днепровка Каменка-Днепровского района Запорожской области было обнаружено накануне в лесополосе на территории района.

По словам представителей прокуратуры, причиной смерти девушки стали многочисленные ножевые ранения. По предварительным данным, убийство было совершено вечером в понедельник, когда девушка отправилась на дискотеку и не вернулась.

По факту убийства прокуратурой Каменка-Днепровского района возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются поиски убийцы.