В Запорожской области зверски убили школьницу
13:27, 28 марта 2007Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Запорожской области совершено зверское убийство школьницы.
Как рассказали УНИАН в руководстве Запорожской облпрокуратуры, тело 16-летней школьницы из села Днепровка Каменка-Днепровского района Запорожской области было обнаружено накануне в лесополосе на территории района.
По словам представителей прокуратуры, причиной смерти девушки стали многочисленные ножевые ранения. По предварительным данным, убийство было совершено вечером в понедельник, когда девушка отправилась на дискотеку и не вернулась.
По факту убийства прокуратурой Каменка-Днепровского района возбуждено уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются поиски убийцы.
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