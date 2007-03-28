Янукович выдал свою версию причин убийства Курочкина

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что убийство российского бизнесмена Максима Курочкина «это скорее всего бизнесовые розборки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал журналистам.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, есть ли политические мотивы в этом убийстве, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «на мой взгляд нет».

Он отметил, что создана специальная следственная комиссия, которая будет расследовать все обстоятельства этого убийства.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Киеве во время конвоирования возле здания Святошинского суда, который рассматривал уголовное дело, возбужденное против российского бизнесмена М.Курочкина по факту вымогательства, был застрелен подсудимый и ранен сотрудник конвоя.