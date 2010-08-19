Российский эксперт: Украину ждет дефолт и снижение уровня жизни

Украину ждет дефолт и ухудшение уровня жизни населения. Такое мнение в интервью радиостанции "Эхо Москвы" высказал известный российский экономист, президент компании "Неокон" Михаил ХАЗИН.

По его словам, падение уровня жизни в Украине неизбежно. Это случится либо в результате проводимых новой властью радикальных реформ, либо вследствие дефолта, считает эксперт.

Он напомнил, что в 1998 году то же самое случилось в России. "Мы были готовы любой ценой поддерживать жизненный уровень населения, несмотря на то, что под это объективного ресурса нет. Украина сегодня находится в такой же ситуации", - цитирует экономиста РБК.

Экономическая ситуация в Украине, по словам М.ХАЗИНА, плачевна из-за накопленных внутренних и внешних финансовых обязательств. "Одно из двух: либо будет дефолт в том или ином виде, потому что накопленные за предыдущие годы обязательства никуда не делись, либо надо еще что-то делать радикальное", - полагает экономист.

По его словам, все страны в мире делятся на те, в которых осознали, что уровень жизни населения невозможно поддерживать на том уровне, к какому привыкло население, и те, где осознание пока не случилось. В России это осознание во время дефолта 1998 года произошло, а в Украине пока нет, считает он.

В этой связи М.ХАЗИН призвал украинские власти пояснять населению необходимость непопулярных мер. Украинское правительство, считает экономист, "должно сказать населению: ребята, жить будет сильно хуже, пенсии будут ниже и т.д.". Руководство Украины ждут очень серьезные решения. "По каким-то своим обязательствам можно объявить дефолт, сказать: мы не можем платить - все, точка", - заключил М.ХАЗИН.