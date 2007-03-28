Как стать министром: Кабмин написал инструкцию для детей

Кабинет министров Украины издал для школьников книгу под названием “Мое правительство”.

Об этом сообщил УНИАН один из правительственных чиновников, который захотел остаться неназванным.

Согласно аннотации к книге, с которой ознакомился корреспондент УНИАН, она издана для учеников среднего школьного возраста и ставит целью проинформировать учеников о деятельности высшего органа исполнительной власти - Кабинета министров Украины.

“Лучше понять значение слова “правительство” вам поможет такой словесный ряд: урядувати-впорядковувати-порядок”, - отмечают авторы книжки Л.Волга и Т.Бабенко.

На вопрос одного из ребят - героев книги, как можно стать министром, авторы дают такой ответ: “Хорошо будете учиться в школе, а затем в институте, будете уважать людей, сопереживать их проблемам и искать пути их решения - тогда вы заслужите авторитет и уважение общества, которые являются обязательными для каждого министра”.

В книге также рассказывается о трех ветвях власти в Украине - законодательной, исполнительной и судебной, однако ни разу не упоминается о президентской вертикали власти.

Книга содержит рисунки и снимки правительственных помещений. Общий тираж издания - 5 тыс. экземпляров.