Депутатам Европарламента понравилось выступление Януковича

В европейском парламенте в целом положительно оценили выступление премьер-министра Украины Виктора Януковича на заседании комитета по международным вопросам во вторник. Об этом “Немецкой волне” сообщил вице-президент Европарламента Марек Сивец.

По словам Марека Сивца, Виктор Янукович посетил заседание вместе с новым главой внешнеполитического ведомства Украины Арсением Яценюком. И таким образом они продемонстрировали определенное единство украинской власти. По мнению вице-президента Европарламента, выступление Януковича, в котором он сообщил о европейских стремлениях Украины, хорошо восприняли представители разных политических сил. “Он подавал себя, как европеец, у которого нет предубеждений. А члены Европарламента это всегда приветствуют”. Сивец отметил, что он не знает, насколько в дейтвительности проевропейским является украинский премьер. Но в том что он говорит, и в том, что делает “Партия регионов”, прослеживается все более и более европейский подход, считает вице-президент Европарламента.