Перед смертью Курочкин обнял любимую женщину

Обычно следователи называют такие дела «мутными». В деле Курочкина оказалось «мутным» все, включая его смерть: сначала объявили, что его ранили, потом пришла информация о гибели, затем сообщили, что он вроде жив. Вскоре известие об убийстве Макса Бешеного подтвердилось.

Сам Курочкин жаловался на то, что плохо помнит события марта 2004 года, о которых шла речь на сегодняшнем заседании. «Дневников я не веду», - сказал он. Александр Лемешко, проходящий по делу как потерпевший, путался в своих показаниях. Удивительно ли, что этот узел был развязан выстрелом из винтовки.

Атмосфера в здании Святошинского суда, возле которого был убит Курочкин, с самого начала была нервозной. В коридорах толкались десятки журналистов и свидетелей. Здесь же были люди, близкие к Курочкину (среди них и симпатичные девушки). Представителей СМИ было так много, что большинство из них просто вывели из зала суда. Словно чувствуя исход, Курочкин первым делом внес ходатайство, чтобы его отпустили под подписку о невыезде, потому что на него якобы планируется покушение. Естественно, ходатайство удовлетворено не было.

Отец подсудимого Борис Курочкин - интеллигентный, мягкий человек, оказавшийся… поэтом, не стал давать какие-либо комментарии по поводу происходящего.

- Найдите мои книги, там все есть. Я воспитывал его в духе справедливости, любви к Родине, как настоящего мужчину, - сказал он о сыне. Уже на суде Борис Курочкин заявил, что с детства Максим был щедрым и храбрым. Так, учась в седьмом классе, он заступился за своего друга, которого пытались избить два парня на два года старше его.

За процессом внимательно следила Юля - девушка фотомодельной внешности. Сказали, что она жена Макса, я спросил, так ли это. «Гражданская», - ответила она. После заседания гражданская жена Курочкина бросилась к решетке целоваться с подсудимым. Давать интервью она также отказалась.

Все ждали, что в этот день будет слушаться дело о многомиллионных махинациях российского бизнесмена. Но Курочкину предъявили обвинение в вымогательстве у Александра Лемешко, представившегося в суде таксистом, десяти тысяч долларов, однокомнатной квартиры и плазменного телевизора.

По словам потерпевшего, 25 марта 2004 года ему на домашний телефон позвонил Максим Курочкин, начавший свой разговор с нецензурной брани и угроз. По словам Лемешко, бизнесмен потребовал, чтобы тот прибыл в киевский отель «Премьер-палац», принадлежавший Курочкину, для разговора. Тот пришел, Макса не было на месте, но потерпевший встретился с охранником гостиницы, который созвонился с шефом по мобильному телефону. Курочкин, узнав, что рядом с начальником охраны находится Лемешко, стал кричать в трубку, что ему надо переломать руки-ноги и оставить в холодильнике до прибытия. Лемешко, услышав крик Курочкина в трубке, бросился убегать из гостиницы. Но охранник догнал его у выхода из отеля и сообщил требование Бешеного: прибыть сегодня вечером на встречу к магазину «Билла», что на Борщаговке.

Оказавшись вне стен «Премьер-палаца», Лемешко отправился прямиком в УБОП, где написал соответствующее заявление. Там ему дали прослушивающую аппаратуру и отправили на «стрелку» с Курочкиным. УБОПовцы, естественно, следили за происходящим. Курочкин приехал на встречу на своем бронированном «мерседесе» с охранниками, которые предложили пересесть к ним в машину. Лемешко пересел - в машине Курочкин продолжил сыпать угрозами, щипал его за руку, а потом укусил за ухо.

Сотрудники УБОПа попытались вмешаться в происходящее, но тут приехали работники «Титана», люди, осуществляющие охрану Курочкина. Возникла перепалка. После чего прибыли бойцы подразделения «Сокол», положившие УБОП на землю. Пострадавшего затолкали в микроавтобус, где приковали наручниками к поручням. История столь невероятна, что если бы потерпевший сказал о зеленых человечках, высадившихся во время разборки, это звучало бы более правдоподобно. Лемешко доставили в ГУ МВД Украины города Киева, где он написал еще одно заявление, после чего решил податься в бега. Около года пострадавший скитался, не живя дома. Он понял, что в этой стране все повязано. Но когда к власти пришел Ющенко, вышел из тени и написал еще одно заявление.

Подсудимый Курочкин в свою очередь все отрицал. Он сказал:

- Любое преступление подразумевает мотив, без мотива его нет, - сам юрист по образованию, Курочкин отвечал логично, но в его голосе чувствовался тон «конкретного пацана с района». – На тот момент я был председателем наблюдательного совета «Премьер-палаца» (имущество стоимостью 150 миллионов долларов), председателем наблюдательного совета «Одессаоблэнерго» (имущество стоимостью примерно триста миллионов долларов) … Всего я управлял пятью облэнерго, тремя гостиницами и семью горгазами. Приблизительная зарплата у меня составляла примерно полмиллиона долларов.

Курочкин сказал, что при таких доходах ему незачем было вымогать у Лемешко каких-то десять тысяч долларов, квартиру и тем более телевизор. Однако выяснилось, что подсудимый знал Ирину Исакову, сестру Натальи Лемешко, первой жены пострадавшего. И Курочкин требовал все это добро не для себя, а для Натальи. Сам Макс плохо помнит, что именно тогда было.

И даже на вопрос суда, были ли у Курочкина романтические отношения с Исаковой, он ответил: «Вполне вероятно. Она хорошая девушка, я свободный мужчина».

Также Макс не отрицает, что мог «по-мужски поговорить» с Лемешко, чтобы тот не «безобразничал с женщинами», ну, может, и сказал как-то немного грубо. Наговорил на 189 статью, часть вторая – вымогательство.

Встречу с потерпевшим возле «Биллы» на Борщаговке он также не отрицает. По словам Макса Бешеного, мужчины вежливо пообщались. О "вежливости" покойного бизнесмена пострадавший говорит, что тот был вне себя от ярости, "он был по хорошим кайфом". В свою очередь обвиняемый сообщил, что никогда не употреблял наркотиков, однако если дело было после девяти вечера, то мог и выпить немного.

А вообще, по мнению Курочкина, Лемешко зарабатывает себе на хлеб тем, что всесте с коррумпированными сотрудниками милиции вымогает у бизнесменов деньги.

- Может, он мне сильно завидует. Что я успешный бизнесмен, а он – нет, что он – милицейский стукач, а я честный человек, что он бьет свою жену бывшую, пытаясь с ней расстаться, а я своей жене дал двадцать пять миллионов долларов. (Речь шла о бывшей жене. - УНИАН), - сказал о своем оппоненте подсудимый.

Кстати сказать, сам Курочкин оказался ранее не судимым, а его адвокат заявил, что судимым был Лемешко, но тот отрицал этот факт. Еще потерпевший заявил, что его первая жена вела распутный образ жизни и требовала у него деньги за ребенка, которого она оставила ему после развода. Так это или нет, сказать трудно. Вообще Лемешко часто повторял слова: «Не помню, не знаю, не могу ответить на этот вопрос». Что это было – страх перед Курочкиным или он что-то скрывал от правосудия, - уже значения не имеет. Сегодня, на фоне смерти Макса, это кажется совсем незначительным. Так или иначе, кем бы ни был Курочкин, он унес с собой в могилу все тайны этого дела, а Божий суд состоялся раньше человеческого...

Антон Зикора