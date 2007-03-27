Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда Украины на 2007 год.

Текст соответствующего постановления (N513 от 21 марта 2007 г.) размещен на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, бюджет утвержден с доходами в сумме 90 348 640,1 тыс. грн. и

расходами в сумме 90 348 640,1 тыс. грн.

Остаток средств на начало года составлял 479 123 тыс. грн.

В частности, собственные доходы утверждены на уровне 67 286 271,1 тыс. грн., в том числе, обязательные взносы предприятий, учреждений - 57 623 688,8 тыс. грн., обязательные взносы граждан - 3 629 805,4 тыс. грн., обязательные взносы от плательщиков, которые работают в отрасли сельского хозяйства - 1 059 443,5 тыс. грн., обязательные взносы от военнослужащих - 2 964 327 тыс. грн., обязательные взносы от плательщиков, которые избрали упрощенную систему налогообложения -

702 449,7 тыс. грн., средства банков за пользование временно свободными средствами ПФ - 24 740,4 тыс. грн. и пр.

Кроме того, средства Государственного бюджета Украины утверждены на уровне 22 315 162,1 тыс. грн., средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы - 167 500 тыс. грн., Средства Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве - 100 583,9 тыс. грн.