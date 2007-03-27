Черномырдин обещает разобраться с убийством Курочкина

22:40, 27 марта 2007
Общество
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Что же это за суды, где подсудимых не охраняют?

Виктор Черномырдин Посол РФ на Украине Виктор Черномырдин заверил журналистов, что российское посольство не оставит без внимания убийство в Киеве российского бизнесмена Максима Курочкина.

"Что же это за суды, когда подсудимых не охраняют? Это гражданин России, при любых обстоятельствах мы будем делать все, чтобы разобрались", - сказал Черномырдин, который узнал о преступлении от журналистов.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы МВД Украины Константин Стогний, на месте убийства Курочкина, обвиняемого на Украине в вымогательстве, прозвучали как минимум три выстрела.

"Пока можно говорить о трех выстрелах, возможно, их было и больше. Эксперты еще работают на месте преступления", - цитирует Стогния телеканал "Тонис".

"Эксперты-криминалисты пока еще не готовы сказать о траектории пули и с какого расстояния был сделан выстрел. Версии отрабатываются, но, чтобы не навредить операции и задержать преступника, пока что их не оглашают", - добавил руководитель пресс-службы.

 

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