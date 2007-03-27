Ющенко предупреждал Януковича о возвращении киллерства в Украину

Сегодняшнее заказное убийство в районном суде Киева подсудимого Максима КУРОЧКИНА в очередной раз подтвердило, что в последнее время криминалитет в нашей стране чувствует себя все свободнее и действует все более дерзко.

Об этом, как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента Украины, заявил глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА. «Эту горькую правду следует признать, прежде всего, милиции и прокуратуре», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Глава Секретариата отметил, что 23 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ письмо, в котором выразил обеспокоенность всплеском заказных убийств в Украине. «Сегодняшний расстрел Максима КУРОЧКИНА на территории райсуда столицы стал трагическим подтверждением того, что килерство опять становится привычным атрибутом жизни», – считает В.БАЛОГА.

«Смерть подсудимого накануне объявления приговора – профессиональный вызов милиции. Из зала суда путь либо на волю, либо в тюрьму, но не на кладбище», – отметил глава Секретариата Президента. Он обратил внимание, что на высокие должности в Министерство внутренних дел назначены люди, которые часто называют себя профессионалами. «Пусть эти профи на деле покажут обществу, чего они стоят, и найдут убийц КУРОЧКИНА и заказчиков этого преступления», – резюмировал В.БАЛОГА.

В то же время, по его мнению, важно пресечь активизацию криминалитета, чтобы успокоить общество. «Задачей номер один для МВД должно стать искоренение гангстеризма в Украине», – убежден В.БАЛОГА.