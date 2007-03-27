Янукович: Украина сделает все для противодействия торговле младенцами

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина сделает все для противодействия торговле младенцами.

Об этом он сказал сегодня, отвечая на вопросы депутатов Европарламента - членов комитета по иностранным отношениям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, премьер отметил, что соответствующие украинские органы – такие, как СБУ и МВД, ведут расследование и есть все необходимые поручения.

«Но следует бороться тут и с покупателями», - сказал премьер.

Он также отметил, что по многим вопросам борьба с торговлей младенцами требует изменений в законодательство, чем украинские власти намерены заняться в ближайшее время.

Кроме того, по его словам, это и вопрос уровня жизни, который правительство намерено улучшать с целью снижения незаконной торговли младенцами.