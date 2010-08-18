Корабли Blackseafor прибудут в порт Севастополя

В пятницу, 20 августа, корабли оперативного соединения Blackseafor, в соответствии с планом очередной активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor, прибудут в порт Севастополя.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования Военно-морских Сил Украины.

По информации пресс-центра, 17 августа оперативное соединение Blackseafor, в том числе морской тральщик «Черкассы» ВМС Украины, вышло из румынского порта Констанца и взяло курс в направлении порта Севастополя.

На переходе морем многонациональное соединение, в которое входят корабли флотов Болгарии, Российской Федерации, Румынии, Турции и Украины, проведет учения по контролю над надводной обстановкой, по тактическому маневрированию, сигналопроизводству и связи, наблюдению за гражданскими судами и самолетами, передаче грузов, перехвату и досмотру условного судна-нарушителя, организации противовоздушной обороны.

Во время пребывания в Констанце экипаже кораблей провели мероприятия по базовой подготовке, тренировки по связи, посетили культурные и исторические места города, приняли участие в праздновании Дня ВМС Румынии.