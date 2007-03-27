На шахте им. Дзержинского еще ликвидируют вчерашний пожар

На шахте им. Дзержинского ДП «Ровенькиентрацит» продолжается ликвидация пожара.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы территориального управления Госгорпромнадзора в Луганской области Ольга НЕГРЕБЕЦКАЯ.

По ее словам, с целью локализации пожара возводятся капитальные перемычки, под землей работают 229 человек.

По факту аварии создана комиссия, которая должна выяснить причину пожара. Возглавляет комиссию технический директор ГП «Ровенькиантрацит» Юрий МОЛИБОРСКИЙ. Добыча на шахте будет возобновлена только после создания всех необходимых условий для обеспечения безопасности труда.

По предварительному заключению, возгорание произошло в результате нарушения мер безопасности во время проведения несанкционированных огневых работ, в частности, разрезания металлических конструкций в 704-м вентиляционном штреке.

Как сообщал УНИАН, на шахте имени Дзержинского ГП “Ровенькиантрацит” вчера, 26 марта, в 14.33 возник пожар, горноспасатели благополучно вывели на поверхность 634 горняков, которые на момент пожара находились в шахте.