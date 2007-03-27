Курочкина застрелили прямо в сердце

Российский бизнесмен Максим КУРОЧКИНА был застрелен сегодня во внутреннем дворе Святошинского районного суда города Киева. Он скончался от огнестрельного ранения в область сердца.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г.Киеве.

По словам сотрудников ЦОС, получив ранение, М.КУРОЧКИН жил еще несколько минут и умер.

Сотрудник конвоя, который также получил два огнестрельных ранения в брюшную полость слева, теперь прооперирован.

В то же время, как стало известно УНИАН от информированных источников в органах внутренних дел, на чердаке девятиэтажного, расположенного напротив здания суда, сотрудниками правоохранительных органов было найдено, согласно предварительным данным, самодельное ружье.

В настоящее время на месте происшествия находится прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ, заместитель министра внутренних дел Украины, начальник Департамента криминальной милиции Николай КУПЯНСКИЙ и начальник ГУБОП МВД Украины Игорь БИЛОЗУБ.