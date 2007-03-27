Курочкин в суде говорил, что на него планируется покушение

Российской бизнесмен Максим Курочкин сегодня ходатайствовал перед судом об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде, потому что вроде бы на него планируется покушение, сообщает “5-й канал”.

Сразу после начала заседания, когда в зал зашли журналисты, родственники и судья, М.Курочкин сказал: “У меня все хорошо, я вас всех люблю”. После этого М.Курочкин внес ходатайство, чтобы его отпустили под подписку о невыезде, потому что он боится на свою жизнь и вроде бы на него планируется покушение. М.Курочкин сказал: “Умирать не хочу! Прошу меня отпустить!”.

Он также еще раз подтвердил, что добровольно приехал в Украину, чтобы готовить визит Президента России Владимира ПУТИНА и разбираться с рейдерскими атаками в Днепропетровске.