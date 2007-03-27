В ЧФ РФ подтвердили факт выстрела с „Цезаря Куникова”

Черноморский флот Российской Федерации подтверждает факт несанкционированного выстрела с большого десантного корабля „Цезарь Куников”.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник службы информации и общественных связей - помощник командующего ЧФ РФ, капитан 1-го ранга Андрей КРИЛОВ сообщил телерадиокомпании ВМС Украины „Бриз” о том, что такой инцидент действительно имел место.

По его словам „26 марта этого года на большом десантном корабле „Цезарь Куников” несанкционированно сработала артиллерийская установка, что не имело никаких нежелательных последствий”. Сейчас по данному факту проводится служебное расследование, сообщил А.КРИЛОВ.

В отделе информации и связей с общественностью Севастопольской городской государственной администрации УНИАН подтвердили, что по просьбе главы исполнительной власти города Сергея КУНИЦИНА командование ЧФ РФ проинформировало его об этом случае.

Кроме того, по данным Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций горгосадминистрации, проверкой установлено, что в результате несанкционированного выстрела снаряда никаких разрушений в городе не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, в Севастополе вчера во второй половине дня большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота РФ „Цезарь Куников”, ошвартованный у причала Минная стенка (вблизи центральной площади Нахимова), во время тренировок произвел несанкционированный выстрел артиллерийским снарядом. По информации проинформированного военного источника, 57-миллиметровый снаряд полетел в направлении пригородного поселка Сахарная Головка и разорвался в воздухе. Пострадавших нет.