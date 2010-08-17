В Закарпатье объявили штормовое предупреждение: ливни и шквалы

В Закарпатье на сегодня объявили штормовое предупреждение в ожидании сильных осадков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, 17 августа в Закарпатской области ожидаются сильные ливни и шквалы 19-24 м/с.

Кроме того, в отдельных пунктах возможен град.

Также, по данным Центра, на реках области ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м.

При сильных ливнях, по данным Центра пропаганды МЧС, на малых реках возможно быстрое повышение уровня воды, в горах существует угроза образования селей.