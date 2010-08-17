В Закарпатье объявили штормовое предупреждение: ливни и шквалы
09:59, 17 августа 2010Общество
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Возможно быстрое повышение уровня воды
В Закарпатье на сегодня объявили штормовое предупреждение в ожидании сильных осадков.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области.
Как говорится в сообщении, 17 августа в Закарпатской области ожидаются сильные ливни и шквалы 19-24 м/с.
Кроме того, в отдельных пунктах возможен град.
Также, по данным Центра, на реках области ожидается повышение уровня воды на 0,5-1,5 м.
При сильных ливнях, по данным Центра пропаганды МЧС, на малых реках возможно быстрое повышение уровня воды, в горах существует угроза образования селей.
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