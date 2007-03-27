Курочкина и его конвоира ранили во дворе суда

В Киеве во дворе Святошинского суда был ранен подсудимый, российский бизнесмен Максим КУРОЧКИН.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в городе Киеве, сегодня около 16.40 после завершения второго заседания Святошинского районного суда, который рассматривает дело по обвинению в вымогательстве 10 тыс. долларов российским бизнесменом Максимом КУРОЧКИНЫМ, во внутреннем дворе суда неизвестным был ранен подсудимый и сотрудник конвоя.

Выстрелы прозвучали после того, как конвой вывел подсудимого во внутренний двор суда для отправки его в следственный изолятор номер 13, где он находится с 20 ноября 2006 года.

По информации ЦОС, сейчас в Киеве сотрудниками милиции введен план «Сирена» для установления лиц, которые произвели выстрелы. Впрочем, как стало известно УНИАН из информированных источников, работник милиции был ранен в грудь и госпитализирован. Что касается М.КУРОЧКИНА, то степень его ранения пока не известна.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2006 года М.КУРОЧКИН был задержан в международном аэропорту «Борисполь» по постановлению Голосеевского райсуда Киева. По данным Национального центрального бюро Интерпола в Украине, М.КУРОЧКИН подозревается в причастности к совершению двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

23 ноября Голосеевский райсуд Киева избрал мерой пресечения для М.КУРОЧКИНА содержание под стражей сроком на два месяца.

24 ноября адвокаты М.КУРОЧКИНА направили в Генеральную прокуратуру Украины ходатайство с просьбой взять из Главного следственного управления УМВД в городе Киеве в свое производство дело их подзащитного.

30 ноября Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу адвокатов М.КУРОЧКИНА на постановление Голосеевского райсуда и принял решение оставить его под стражей.

18 января 2007 г. Голосеевский районный суд Киева продлил еще на месяц арест М.КУРОЧКИНУ.

20 февраля от адвокатов М.КУРОЧКИНА стало известно, что Главное следственное управление УМВД Украины в г. Киеве и прокуратура передали в Святошинский райсуд уголовное дело в отношении М.КУРОЧКИНА за вымогательство денег.