Могилёв - двумя руками за то, чтобы дули его подчиненных снимали на видео

Министерство внутренних дел поддерживает практику видеофиксации действий сотрудников милиции.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Согласно сообщению, в последнее время произошло несколько случаев, когда видеоматериалы о некорректном поведении работников Госавтоинспекции размещались в Интернете. По указанию министра внутренних дел Украины все они стали предметом изучения и последующих дисциплинарных выводов по отношению к работникам ГАИ.

В частности, был распространен видеоролик, датированный 21 мая, где был зафиксирован случай грубого и неуважительного обращения уже бывшего инспектора с водителем в городе Гайсин Винницкой области (сотрудник милиции на просьбу показать служебное удостоверение скрутил дулю). По данному факту инспекция по личному составу ГУМВД Украины в Винницкой области провела служебную проверку. По ее результатам инспектор дорожно-патрульной службы УГАИ был уволен из органов внутренних дел. Непосредственные руководители бывшего инспектора привлечены к дисциплинарной ответственности.

Аналогичный случай произошел 11 июня в Хмельнике Винницкой области, когда «на камеру» попали безграмотные действия сотрудников горотдела милиции и отдела ГАИ Хмельникского района. Пресс-служба констатирует, что во время служебного расследования полностью подтвердились факты нарушения принципов работы милиции (уважение к личности), изложенные в Законе «О милиции», а также положений ряда внутренних нормативных актов и инструкций. Кроме того, сотрудник ГАИ показал низкий уровень профессиональных знаний – он не смог даже дать четкий ответ на вопрос участника дорожного движения и обосновать законность своих требований. Вместо этого прибег к оскорблениям и обещал водителю «вытянуть его из автомобиля» с применением силы. В результате служебного расследования принято решение о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности всех сотрудников милиции, причастных к инциденту, а главный виновник уволен из Госавтоинспекции.

Комментируя ситуацию вокруг случаев некорректного поведения сотрудников ГАИ, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ отметил, что МВД «двумя руками «за» практику видеофиксации действий сотрудников милиции, когда речь идет о нарушении стражами порядка служебных и этико-моральных норм». По его словам, эти материалы в дальнейшем будут использоваться для проведения тщательной проверки по каждому негативному случаю.

В то же время министр отметил необходимость аналогичной видеофиксации и со стороны представителей милиции. В первую очередь, по мнению А.МОГИЛЕВА, в оборудовании видеорегистраторами нуждаются автомобили Госавтоинспекции.