8-месячный ребенок умер от алкогольного отравления
16:15, 16 августа 2010Общество
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Дедушка перепутал стаканы...
В Городоцком районе Хмельницкой области от алкогольного отравления умер восьмимесячный ребенок.
Как сообщила УНИАН сотрудник отдела связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области Юлия ГРИНЬ, “50-летний дедушка решил успокоить внука и перепутал стаканы - вместо воды дал напиться ребенку водки, налитой из откупоренной бутылки. Судмедэксперты выяснили, что ребенок умер от отравления алкоголем, содержание которого в крови составляло 1,7 промилле, что для взрослого человека является средней степенью алкогольного опьянения”.
Уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса о неумышленном убийстве ребенка рассматривается в суде.
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