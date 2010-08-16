8-месячный ребенок умер от алкогольного отравления

В Городоцком районе Хмельницкой области от алкогольного отравления умер восьмимесячный ребенок.

Как сообщила УНИАН сотрудник отдела связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области Юлия ГРИНЬ, “50-летний дедушка решил успокоить внука и перепутал стаканы - вместо воды дал напиться ребенку водки, налитой из откупоренной бутылки. Судмедэксперты выяснили, что ребенок умер от отравления алкоголем, содержание которого в крови составляло 1,7 промилле, что для взрослого человека является средней степенью алкогольного опьянения”.

Уголовное дело по ст. 119 Уголовного кодекса о неумышленном убийстве ребенка рассматривается в суде.