В отделении ”Укрсиббанка” один человек убит, двое - ранены

15:45, 27 марта 2007
Общество
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Инцидент произошел утром

В результате инцидента в одном из запорожских отделений АКИБ "Укрсиббанк" убит один и ранено два человека.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, утром во вторник, 27 марта, до начала работы в отделение банка зашел мужчина, который ранее работал в военизированной охране Государственной службы охраны (ГСО) и нес службу именно в этом отделении банка.

Между ним и охранником ГСО, бывшим на дежурстве в отделении банка, произошел конфликт. Пришедший в ходе инцидента нанес ножевые ранения охраннику банка и находившейся рядом уборщице. Охранник ГСО применил табельное оружие и смертельно ранил мужчину.

Раненый охранник и уборщица госпитализированы, их жизнь, по данным источника, вне опасности.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, однако пока сотрудники правоохранительных органов от официальных комментариев воздерживаются.

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