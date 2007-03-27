Верку Сердючку объявили персоной нон грата в Дагестане

Известные российские и украинские исполнители, в числе которых Верка Сердючка, названы людьми, которым нежелателен въезд в республику Дагестан.

Соответствующий список звезд российской и украинской эстрады огласили имамы Махачкалы, сообщает РИА Дагестан.

В список, кроме Сердючки, вошли: Борис Моисеев, Сергей Пенкин, Шура, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Сергей Зверев, Жанна Фриске, "ВИАгра", "Рефлекс", "Блестящие", "Коррозия металла", "Новые русские бабки", "Миннет", "Гости из будущего" и другие.

Председатель Совета имамов Махачкалы, имам центральной мечети Махачкалы Магомед-Расул Саадуев, комментируя этот список, сказал, что "Дагестан – земля давних и глубоких мусульманских традиций".

По его словам, "дагестанцы устали от безвкусных шоу, пустых юморин и бесполых существ, наводнивших российскую эстраду".

В этой связи совет имамов республики попросил некоторых артистов и исполнителей, по словам Магомед-Расула Саадуева, "серьезно подумать перед тем, как включать в свой гастрольный график Махачкалу".

Выступления и репертуар этих артистов председатель совета имамов Махачкалы назвал провокационными, отметив, что дагестанцы в основной своей массе воспринимают не как творчество, а как вызов своим ценностям, "а порой даже и как личное оскорбление, как попрание чести и достоинства мусульманина и горца".

"Последнее, прежде всего, относится к тем, кто воспевает "голубую луну" однополой любви", - говорится в сообщении.

Имам назвал некоторых артистов и группы, визит которых особенно нежелателен в Дагестане.

По словам Магомед-Расула Саадуева, список, составленный имамами, далеко не полный.

Имена остальных представителей современной российской эстрады, которых можно было бы внести в данный список, не называются, поскольку перечень получился бы очень длинным.

"Но появление всех тех, кто, так или иначе, воспевает "свободную любовь", пьянство и наркоманию, считаем в Дагестане крайне нежелательным", - говорится в сообщении.

Как известно, Дагестан является одной из республик Российской Федерации.

Украинская правда