Юрист напоминает: мораторий на пеню за просрочку оплаты ЖКУ еще действует

Мораторий на начисление пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг гражданами Украины пока действует, но в скором будущем ожидается его упразднение.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила юрист адвокатской компании Arzinger Юлия ПЕЛЕХ.

Она пояснила, что взыскание пени с граждан Украины по задолженности за жилищно-коммунальные услуги было временно прекращено в связи с принятием Закона Украины «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги» №486/96-ВР от 13 ноября 1996 года. Данный мораторий был введен в связи с невыполнением государством обязательств по выплате населению заработной платы, пенсий, стипендий и других денежных выплат и должен был действовать до устранения данной проблемы. Вместе с тем, условием прекращения действия данного закона предусмотрено принятие соответствующего решения Верховной Радой Украины.

Ю.ПЕЛЕХ отметила, что на данный момент действие этого закона, несмотря на неоднократное рассмотрение соответствующих законопроектов, Верховной Радой Украины не прекращено и мораторий остается действующим.

Однако в меморандуме украинских властей Международному валютному фонду, направленном в рамках возобновления кредитного сотрудничества 16 июля 2010 года, со стороны Украины гарантируется до конца сентября 2010 года принятие законодательного решения, которое бы упразднило данный закон. Вместе с тем, Кабинет Министров Украины 23 июля 2010 года внес в Верховную Раду соответствующий законопроект, согласно которому действие закона должно быть прекращено с 1 января 2011 года.

«Таким образом, на данный момент мораторий на начисление пени с граждан Украины по задолженности за жилищно-коммунальные услуги является действующим, но в скором будущем ожидается его упразднение», – подчеркнула юрист.

Как сообщал УНИАН, 13 августа т.г. первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, комментируя тему тарифов на жилищно-коммунальные услуги, заявил, что взимание штрафных санкций (пени) с должников предусмотрено законодательством Украины и не зависит от муниципалитета. По его объяснению, на соответствующую норму закона некоторое время действовал мораторий, но сейчас она вступила в действие.