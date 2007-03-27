Янукович обещает достроить «Одессу-Броды» до Плоцка

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подтверждает намерение достроить нефтепровод «Одесса-Броды» до Плоцка после начала поставок нефти в Чехию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом премьер сказал во время подхода к прессе после встречи с президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сначала Украина будет использовать нефтепровод для снабжения нефти на НПЗ в Кралупах (Чехия). «Сейчас мы ведем переговоры с владельцем всего участка (нефтепровода «Дружба» - УНИАН) – Россией», - сказал премьер.

«Достройка к Гданьску-Плоцку – это вторая часть и она остается в наших планах», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Украина завершила сооружение 674-километрового нефтепровода "Одесса-Броды" в 2002 году и маршрут позволял прокачивать около 14 млн. тонн нефти в направлении западной границы Украины.

Сначала проект допускал прокачку каспийской нефти европейским потребителям, однако до 2004 года нефтепровод простаивал, поскольку Украина не могла найти поставщиков нефти.

В середине 2004 года "Укртранснафта" и ТНК-ВР подписали соглашение сроком на три года о реверсном использовании маршрута, который допускает ежегодную прокачку около 9 млн. тонн нефти в направлении морского нефтяного терминала "Южный" в районе черноморского порта Одессы.

Кабинет министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укртранснафта" до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор по достройке нефтепровода "Одесса-Броды" до Плоцка.