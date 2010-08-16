В День Независимости состоится Международный театральный фестиваль

В День Независимости, 24 августа, в Хмельницком состоится Международный театральный фестиваль “Відлуння-2010”.

Об этом УНИАН сообщил директор фестиваля, руководитель городского монотеатра “КУТ” Владимир СМОТРИТЕЛЬ.

“Мы провели подготовительную работу во всех форматах и готовы создать надлежащие условия для иностранцев. Средства на проведение фестиваля и все связанное с ним выделили Министерство культуры и туризма Украины, Хмельницкая областная государственная администрация и неравнодушные спонсоры”, - сказал он.

По его словам, в этом году на хмельницкой сцене будут выступать около десяти театральных коллективов из Германии, Армении, Беларуси, России, Литвы и Украины.

Справка УНИАН. В Украине “Відлуння” проводится с 1999 года. На протяжении восьми лет его принимал Киев, а с 2008-го это театральное событие происходит в Хмельницком.

Основателем и президентом - художественным руководителем фестиваля является Нина МАЗУР - театровед, театральный критик, вице-президент Международного форума монотеатра и член Международного форума фестивалей (IFF) при Международном институте театра, ЮНЕСКО.

Этот фестиваль - единственный от Украины член Международного форума монотеатра при МІТ, ЮНЕСКО, в который входит всего 10 фестивалей со всего мира.