В Севастополе корабль ЧФ РФ осуществил несанкционированный выстрел
14:10, 27 марта 2007Общество
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"Что тебе снится..."
В Севастополе вчера во второй половине дня большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота Российской Федерации „Цезарь Куников” у причала Минная стенка (возле центральной площади Нахимова) во время тренировок осуществил несанкционированный выстрел артиллерийским снарядом.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный военный источник. По информации источника, 57-миллиметровый снаряд полетел в сторону пригородного поселка Сахарная голова и разорвался в воздухе. Пострадавших нет. Также, по информации источника, командование ЧФ РФ сообщило об инциденте руководству города.
Проверить эту информацию в пресс-службе ЧФ РФ не удалось.
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