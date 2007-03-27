В Севастополе корабль ЧФ РФ осуществил несанкционированный выстрел

В Севастополе вчера во второй половине дня большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота Российской Федерации „Цезарь Куников” у причала Минная стенка (возле центральной площади Нахимова) во время тренировок осуществил несанкционированный выстрел артиллерийским снарядом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный военный источник. По информации источника, 57-миллиметровый снаряд полетел в сторону пригородного поселка Сахарная голова и разорвался в воздухе. Пострадавших нет. Также, по информации источника, командование ЧФ РФ сообщило об инциденте руководству города.

Проверить эту информацию в пресс-службе ЧФ РФ не удалось.