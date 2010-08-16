Как взорвать банк с помощью старой рации и китайского будильника

В Каменце-Подольском Хмельницкой области 19-летний парень угрожал взорвать отделения одного из банков, требуя 80 тыс. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник Отдела связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области Юлия ГРИНЬ.

“В помещении банка был найден черный пакет, в котором лежали конверт, картонная коробка из-под обуви, перемотанная прозрачной изолентой, и будильник с движущейся секундной стрелкой. В письме нападающий требовал от руководителя отделения 80 тыс. грн. В случае неуплаты злоумышленник угрожал привести в действие взрывное устройство”, - сообщила она.

По словам Ю.ГРИНЬ, стражи порядка за считанные минуты эвакуировали более двух тысяч человек.

Для обезвреживания взрывчатки был применен гидродинамический разрушитель.

“После детонации выяснилось, что подброшенный предмет был муляжом - злоумышленник спрятал в коробку обычный военный радиоприемник советских времен, присоединив к нему проводки от будильника китайского производства”, - сообщила Ю.ГРИНЬ.

Подозреваемый задержан. Юноше грозит до 7 лет лишения свободы согласно части 2 статьи 189 Уголовного кодекса “Вымогательство”, сообщила она.