Налоговая говорит: если марки поддельные, то и водка фальшивая

26 тысяч поллитровых бутылок водки с фальсифицированными акцизными марками, стоимостью свыше полмиллиона гривен обнаружили работники управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области во время осмотра грузовика.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной ГНА, сотрудники налоговой милиции возле ворот склада одного из предприятий города остановили грузовой автомобиль «Мерседес Бенц», который транспортировал алкогольные напитки. Во время осмотра кузова автомобиля и прицепа обнаружено 26 тысяч поллитровых бутылок с водкой, производства одного из предприятий Кировоградской области. И хотя у водителя были все документы, необходимые для транспортировки алкогольных напитков, внимание налоговых милиционеров привлекли акцизные марки, которыми были обклеены бутылки с водкой. Экспертиза подтвердила подозрения налоговиков – акцизные марки оказались поддельными, а, следовательно, сама водка имеет незаконное происхождение.

По данному факту следственным отделом налоговой милиции ГНА в Черкасской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.216 УКУ (незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора или контрольных марок). Вся водка стоимостью 500 тысяч гривен и автомобиль, на котором она транспортировалась, изъяты в качестве вещественных доказательств по делу.

Проводится следствие, в ходе которого будут установлены преступники, изготовлявшие поддельные акцизные марки и наклеивали их на бутылки, а также все лица, причастные к этой сделке.