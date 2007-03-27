Прогноз погоды до конца марта

28 марта по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. В Крыму - отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на востоке страны и в Крыму местами к 5° мороза; днем 10-15° тепла, в восточных областях, Крыму и Приазовье 7-12°. В Закарпатье без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла.

Как сообщили УНИАН Укргидрометцентре, 29-30 марта сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, на востоке и юге страны местами до 4° мороза; днем 10-15° тепла, в Крыму и на побережье морей 8-13°, в северных и большинстве центральных областей 13-18° тепла. В Закарпатье без осадков. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 12-17° тепла; в горах ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

31 марта -1 апреля без осадков, температура ночью 0-5° тепла, днем 12-18° тепла, в Крыму 9-15°. В Закарпатье без осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.

В г. Киеве и области 28 марта переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 12-14° тепла; по области - ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 10-15° тепла.

29-30 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 13-18° тепла.

31 марта -1 апреля - погода существенно не изменится.