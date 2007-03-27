Ахметов балует себя супом из коровьих хвостов

Шеф-повар японского ресторана при донецком отеле «Донбасс-Палас» Раис Ласит вторую неделю подряд приезжает на выходные в Киев. Свое мастерство он демонстрирует на фестивале национальных кухонь, который проходит в киевском «Биллине Баре» при отеле "Опера".

Корреспонденту газеты "Дело"Раис Ласит рассказал о пристрастиях своих клиентов:

"– У меня есть один клиент из Туниса, который уже 13 лет живет в Донецке. Ежедневно он приходит в наш ресторан и обязательно просит приготовить то, чего нет в меню. Я имею право ему отказать, но я профессионал, потому не могу сказать «нет». Кроме того, мне нравится экспериментировать.

Недавно он принес коровий хвост. Уж не знаю, где он его взял. Даже в Украине их не едят — отдают собакам. И на базарах хвосты не продают. А он где-то нашел — на целых 2 кг. Говорит: «Приготовь мне из него что-нибудь». Я варил его 6 часов, чтобы хвост стал мягким. Добавил имбирь, мускатный орех, перец. И в результате получилось вкусно. Клиенту очень понравилось. Я даже решил внести суп из коровьих хвостов в меню. Стоит он 50 грн.

Пару раз пробовал этот суп Ринат Ахметов, владелец «Донбасс-Паласа».

– Понравилось?

– Сказал, что да.

– А что Ахметов заказывает у вас чаще всего?

– Ринат Ахметов часто приходит в наш ресторан. Обычно заказывает сашими из лосося и калифорнийский ролл. Любит говядину на тепане.

– Он требовательный в еде?

– Нет, очень простой. Главное, чтобы было вкусно и все свежее."