Главу Фонда госимущества подозревают в коррупции

Председатель специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации Андрей КОЖЕМЯКИН обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой выяснить наличие признаков коррупционных деяний в действиях руководства Фонда государственного имущества (ФГИУ) при проведении конкурса по приватизации ОАО «Государственная холдинговая компания «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, членом фракции которого является А.КОЖЕМЯКИН.

Депутат также будет настаивать на том, чтобы состоялось внеочередное заседание комиссии, на которой была бы дана оценка действиям руководства ФГИУ.

А.КОЖЕМЯКИН считает, что 22 марта 2007 года ФГИУ по результатам рассмотрения материалов конкурсных предложений утвердил решение о допуске к участию в конкурсе по продаже ОАО «Лугансктепловоз» только компании, связанные с ЗАО «Трансмашхолдинг» (РФ), а именно: ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Брянск, Российская Федерация) и ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (Москва, РФ).

А.КОЖЕМЯКИН считает, что при сложившихся условиях конкурс по продаже «Лугансктепловоза» не должен был происходить.

По мнению депутата, конкурс нельзя было проводить по двум причинам.

«Первая. К конкурсу приобщили только две афилированные структуры, подконтрольные российской компании «Трансмашхолдинг», - то есть это равнозначно проведению конкурса с одним участником. В этом случае закон предусматривает другие механизмы продажи. Вторая. В результате этого так называемого конкурса государство теряет как минимум 200 млн. гривен, поскольку два других участника, которые должны были принимать участие в конкурсе (и которые по каким-то причинам были отстранены), были готовы предложить стартовую цену почти вдвое выше», - заявил А.КОЖЕМЯКИН.

Он также напомнил, что председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК при подготовке к продаже этого предприятия планировала продать его за 1 млрд. грн. «У меня есть вопрос к Антимонопольному комитету по поводу допуска к конкурсу компании «Брянский машиностроительный завод», которая не отвечает дополнительным условиям конкурса», - сказал депутат. Он сообщил, что «эта компания не предоставила надлежащей информации о субъектах, которые связаны с ними отношениями контроля».

Как сообщал УНИАН, о проведении конкурса по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” ФГИУ объявил 19 июля 2006 года, он был запланирован на 3 октября 2006 года. Приказом от 2 октября 2006 года ФГИУ приостановил конкурс.

На участие в конкурсе подавали заявки 4 компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепрвагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горнообогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод"). К конкурсу были допущены 2 компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

23 марта 2007 года ФГИУ провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По результатам конкурса победителем признан ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), предложившее за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. (Стартовая цена пакета составляла 292 млн. грн.).