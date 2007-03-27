Квасневский: Украина остается политически непрогнозируемой для Европы

«Украина после парламентских выборов не подает четких политических сигналов Европейскому Союзу». Об этом заявил во Львове на Европейском дискуссионном форуме бывший президент Польши Александр Квасневский, передает Радио Свобода. Известный политик называет себя адвокатом и советчиком Украины на пути в ЕС. Публичная дискуссия при участии представителей украинской общественности на темы взаимодействия Украины и Евросоюза состоялась вчера во Львове, а в ближайшие дни переместится к востоку – в Днепропетровск и Донецк.

Украина тратит свое драгоценное время на мелкие политические баталии, вместо того, чтобы работать на европейскую перспективу, говорит Александр Квасневский. Уже год после выборов, а Украина до сих пор остается для Европы политически непрогнозируемой.

Президент и премьер должны организовать как можно лучшую координацию и сотрудничество разных органов власти в интересах государства, а украинцы, в то же время должны поверить в себя и знать, что место Украины в Европе.

Доклад бывшего польского президента на тему евроинтеграции Украины был лаконичным и четким. Присутствующие во Дворце Потоцких представители власти и общественности слушали выступление на польском языке, без перевода, что импонировало Александру Квасневскому. Он оценил это как европейскость Львова и львовян, которые хотят понимания.

А вот в Днепропетровске и Донецке Александр Квасневский будет выступать на русском, чтобы лучше, по его словам, донести до жителей этих регионов, важность вступления Украины в ЕС и рассказать о тех перспективах, которые откроет европейское сообщество для Украины.