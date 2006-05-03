Сколько будет стоить газ

Кабинет министров поручил Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) установить с 1 июля 2006 года предельный уровень цен на природный газ, реализуемый населению, не выше 414 грн. за 1 тыс. кубометров. Об этом сказано в постановлении Кабмина (№605 от 29 апреля), текст которого сегодня размещен на сайте Верховной Рады.

Вместе с тем, Кабмин поручил НКРЭ установить с 1 июля 2006 года предельный уровень цен на природный газ, реализуемый бюджетным организациям, не выше 648 грн. за 1 тыс. кубометров, а предприятиям коммунальной теплоэнергетики – 686 грн. за 1 тыс. кубометров.

Также Кабмин поручил НКРЭ установить с 1 января 2007 года предельный уровень цен на природный газ в размерах, которые отвечают экономически обоснованному уровню цен.

Как сообщал УНИАН, 1 мая вступило в силу решение НКРЭ от 30 марта о повышении на 25% тарифов на газ для населения, бюджетных организаций и предприятий теплокоммунэнерго.

С 1 мая розничные цены для населения повышены с 17,5 коп. за 1 кубический метр до 22 коп. при наличии газового счетчика, и с 19 до 24 коп. за 1 кубический метр при отсутствии газового счетчика.

Средний предельный уровень цены на газ для предприятий, которые поставляют его населению, повышен с 185 до 231 грн. за 1 тыс. кубометров с учетом НДС и тарифов на поставки и транспортировку газа.

Предельный уровень оптовой цены на природный газ, который используется для потребностей бюджетных организаций, повышен до 360 грн. за 1 тыс. кубометров.

Предельный уровень оптовых цен на природный газ для предприятий коммунальной теплоэнергетики, тепловых электростанций, электроцентралей и котельных субъектов хозяйствования, в частности блочных (модульных) котельных, с 1 мая также повышен на 25%. В частности, стоимость импортированного природного газа для плательщиков налога на добавленную стоимость повышена с 263,40 до 329,10 грн. за 1 тыс. куб. м, импортированного природного газа для неплательщиков налога на добавленную стоимость - с 304,50 до 383, 4 грн. за 1 тыс. куб. м и природного газа собственной добычи - с 304,50 до 383,4 грн. за 1 тыс. куб. м.