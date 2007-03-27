Азаров: Украине грозит техногенная катастрофа

Украине грозит техногенная катастрофа, если она не проведет серьезных реформ. Об этом сказал в интервью Радио Свободапервый вице-премьер министр Украины Николай Азаров. Он против того, чтобы до завершения реформ привлекать внимание общества к языковому вопросу, или к болезненным страницам прошлого.

"Когда видишь перед собой такие огромные проблемы, которые стоят перед нашей страной... Достаточно сказать то, что через несколько лет нам придется останавливать работу атомных энергоблоков. Думаю, что не стоит сосредоточивать внимание общества на том, что давно прошло. Может оно и требует серьезной оценки и отношения, но сейчас не время создавать музеи советской оккупации. Украина стоит на пороге практически техногенной катастрофы, если не приложить громадные усилия для выхода из состояния технической отсталости, техногенных опасных ситуаций и многих других. Вот что мы должны осознавать прежде всего.", - отметил вице-премьер-министр.