Пожар на шахте им. Дзержинского: под землёй остались только спасатели
20:18, 26 марта 2007Общество
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На поверхность выведены 634 человека
На шахте имени Ф.Дзержинского ДП “Ровенькиантрацит”, где в 14.33 произошел пожар, горноспасателями благополучно выведены на поверхность все 634 горняка, которые на момент пожара находились в шахте.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил дежурный территориального управления Госпромгорнадзора по Луганской области.
В данное время под землей остались только спасатели, которые осуществляют технические работы.
Как сообщал УНИАН, по предварительным данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар возник во время несанкционированного ведения огневых работ.
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