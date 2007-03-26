Пожар на шахте им. Дзержинского: под землёй остались только спасатели

На шахте имени Ф.Дзержинского ДП “Ровенькиантрацит”, где в 14.33 произошел пожар, горноспасателями благополучно выведены на поверхность все 634 горняка, которые на момент пожара находились в шахте.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил дежурный территориального управления Госпромгорнадзора по Луганской области.

В данное время под землей остались только спасатели, которые осуществляют технические работы.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям, пожар возник во время несанкционированного ведения огневых работ.